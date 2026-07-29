Владимир Кириченко

Владелец титула WBO в первом полусреднем дивизионе американец Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) ответил, кто, по его мнению, мог бы победить бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях украинца Александра Усика (25-0, 16 КО).

«Единственный, кто мог победить Александра Усика – это Майк Тайсон в своей лучшей форме. Он бы выиграл без всяких сомнений».

В последний раз Усик выходил на ринг 23 мая против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Украинец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

Напомним, Дерек Чисора хочет побить Усика вне боксерского ринга.