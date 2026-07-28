Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) в комментарии YouTube-каналу All Out Fighting рассказал, что мотивирует его выйти на ринг против американского нокаутера Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО).

Украинский боксер отметил, что не обращает внимания на последние неудачи потенциального соперника и воспринимает его как серьезного оппонента:

— Сейчас все говорят о Деонтее Уайлдере. Что вас так привлекает в бою с ним? Он давно не на вершине.

— Послушайте, это человек, который последние 10 лет был топовым бойцом, чемпионом мира. Это опасный парень.

— Но вы думаете, что вам отдадут должное за победу над ним?

— Я боксирую не ради славы. Это просто моя жизнь.

— Возможно, через год вы завершите карьеру. Вас это пугает?

— Нет, не пугает, но думаю, что буду скучать по боям.

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