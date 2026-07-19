Шакур Стивенсон назвал дату дебюта в Zuffa Boxing
Американец рассчитывает выйти на ринг в октябре
около 2 часов назадПодписаться в
Непобежденный чемпион мира по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) рассказал, когда планирует провести свой первый бой в рамках проекта Zuffa Boxing. Слова приводит портал Bad Left Hook.
Думаю, примерно в октябре… Они хотят, чтобы я дрался с Девином. И если это так, то я не против… Мы говорили о поединке в лимите 65 кг. Я не скажу, что подписал [конкретный контракт на бой с Хейни], но точно дал устное согласие на бой в октябре и сказал им, что готов.
Официально: Шакур подписал контракт с компанией президента UFC.