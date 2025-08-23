Владимир Кириченко

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова для Спорт 24 поделилась мыслями о том, вернется ли на ринг бывший чемпион мира в хевивейте Владимир Кличко.

Владимир Кличко неоднократно утверждал, что хочет побить рекорд Джорджа Формана, став самым старым чемпионом мира. Однако из-за продолжения войны в Украине не спешит возвращаться на профи-ринг. Как вы думаете, какие шансы увидеть Владимира снова в ринге?

«Это сложный вопрос, ведь никто точно не знает, сколько еще будет продолжаться война. Владимир однозначно сказал, что пока военные действия продолжаются, он сконцентрируется на помощи своей стране. Он делает это не так медийно, но точно мощно работает для помощи Украине.

Нельзя четко сказать, вернется ли Владимир в ринг после окончания войны, ведь никто не знает, сколько еще времени она продлится. А если военные действия продлятся много лет? Не в 80 же лет ему выходить на ринг».

