Владимир Кириченко

Новоявленный обладатель титула WBO International в полусреднем дивизионе украинец Тарас Шелестюк (22-0-1, 12 КО) прокомментировал победу над эквадорцем Андресом Муньосом (14-2-1, 10 КО).

«Мы это сделали. Чемпион WBO International в полусреднем весе. Титул наш. Спасибо всем, кто верил в меня и был рядом».

Тарас победил Муньоса единогласным решением судей по итогам 10 раундов и завоевал вакантный пояс.

Для 40-летнего Шелестюка это первый титул с 2016 года — тогда он был чемпионом WBO NABO.

Напомним, в сентябре прошлого года Шелестюк на шоу в Эквадоре победил венесуэльского джорнимена Энтони Саеса.