Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) узнал дату и место своего следующего поединка. 40-летний спортсмен проведет титульный бой 8 августа в городе Манта (Эквадор).

Украинец будет бороться за пояс WBO International. Об этом боксер сообщил в своих социальных сетях.

Отметьте в своих календарях – 8 августа. Я рад объявить, что буду сражаться за титул чемпиона WBO International в полусреднем весе в Манте, Эквадор.

Большое спасибо CAPITALBOX и Даниэлю Кадене за помощь в организации этого титульного боя после того, как я обратился к ним, а также WBO за предоставленную мне возможность побороться за еще один титул. Вперед.