Денис Седашов

Мужская сборная Украины по волейболу одержала победу на второй игровой неделе Лиги наций-2026. Сине-желтые в трех партиях нанесли поражение действующим чемпионам мира — сборной Италии.

Этот триумф стал первым для сине-желтых в противостояниях с итальянцами за всю историю личных встреч.

Наиболее результативными игроками в составе сборной Украины стали Олег Плотницкий и Василий Тупчий, которые набрали по 15 очков.

Лига наций-2026. Мужчины

Украина — Италия — 3:0 (25:23, 25:19, 25:16)

Следующий матч подопечные Рауля Лосано проведут против Канады 26 июня. Начало игры в 17:30 по киевскому времени.

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