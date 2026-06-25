Украина разгромила Италию в матче волейбольной Лиги наций
Сине-жёлтые впервые в истории победили итальянцев
около 3 часов назадПодписаться в
Фото: en.volleyballworld.com
Мужская сборная Украины по волейболу одержала победу на второй игровой неделе Лиги наций-2026. Сине-желтые в трех партиях нанесли поражение действующим чемпионам мира — сборной Италии.
Этот триумф стал первым для сине-желтых в противостояниях с итальянцами за всю историю личных встреч.
Наиболее результативными игроками в составе сборной Украины стали Олег Плотницкий и Василий Тупчий, которые набрали по 15 очков.
Лига наций-2026. Мужчины
Украина — Италия — 3:0 (25:23, 25:19, 25:16)
Следующий матч подопечные Рауля Лосано проведут против Канады 26 июня. Начало игры в 17:30 по киевскому времени.
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