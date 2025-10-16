Владимир Кириченко

Европейский боксерский союз (EBU) сообщил, что чемпион организации во втором среднем весе британец Каллум Симпсон (18-0, 13 КО) ведет переговоры о бое со своим соотечественником, боксером этого же дивизиона Хамзой Ширазом (22-0-1, 18 КО). Об этом для The Ring сообщил президент EBU Питер Стакки.

Стороны должны до 28 октября достичь соглашения. Если им это не удастся, то бой будет выставлен на промоутерские торги.

«Это топ-поединок между двумя непобежденными чемпионами, и EBU довольна первоклассным качеством этого чемпионского боя».

Соперником Симпсона в бою за титул EBU должен был стать француз Кевин Леле Саджо, но он получил бой против Диего Пачеко.

Напомним, 12 июля Хамза нокаутировал Эдгара Берлангу в 5-м раунде.

