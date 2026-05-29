Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) поделился мыслями о возможном возвращении на ринг бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (18-3, 12 КО). Слова приводит Sport-express.ua.

Уверен, что это вполне реально. Будет чрезвычайно интересно посмотреть на его бокс после такой паузы. Думаю, бокс его еще просто не отпустил. Вполне возможно, что это время пошло ему на пользу. После хорошего отдыха мы можем увидеть бойца, полного сил, энергии и спортивного голода.

С его уникальным талантом, колоссальным опытом и самоотдачей на тренировках у него есть весомые шансы в поединке с любым соперником. Уверен, что ему под силу снова завоевать чемпионский пояс и покушаться на звание абсолютного чемпиона.