Денис Седашов

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) в Instagram поделился ожиданиями от предстоящего боя против шведа Отто Валлина (28-3, 16 КО). Встреча состоится 26 июля в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden (в помещении The Theater) в рамках вечера бокса Zuffa Boxing 09.

Украинский супертяжеловес сообщил о завершении подготовки и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Уже совсем скоро я проведу свой следующий поединок, который состоится 26 июля в Нью-Йорке в театре «Мэдисон-сквер-гарден» против Отто Валлина. Я провел отличный тренировочный лагерь и готов к качественному и яркому бою. Поэтому не пропустите и большое вам спасибо за вашу поддержку. Владислав Сиренко

Сиренко: «Слабые стороны Валлина мы разобрали, но оставим это для ринга».