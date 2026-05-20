Уоррен ответил, когда и где может состояться реванш между Уордли и Дюбуа
Команда Фабио готова ко второму матчу
около 2 часов назад
Фрэнк Уоррен, промоутер британских боксеров — чемпиона WBO в супертяжелом дивизионе Дэниеля Дюбуа (23-3, 22 КО) и экс-обладателя титула Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО), для talkSPORT поделился мыслями о их потенциальном реванше.
«Они имеют право на реванш и уже сообщили нам, что хотят его провести. Если реванш состоится, то это произойдет где-то осенью. Они хотят снова потанцевать, и мы это устроим.
Отзывы, которые мы получили от всех, просто невероятные, поэтому, думаю, в итоге все сводится к стадиону. Супертяжелый вес сейчас самый интересный за последние годы, это просто фантастика. Это большой бой, и мы верим, что он достаточно масштабный, чтобы проводить его на стадионе.
Мы устраивали шоу в Ипсвиче, Лидсе, Лондоне и по всей стране. Мы несем бои людям – в этом и заключается суть промоутерского бизнеса.
Вариантов много. Я хочу провести бой на «Эмирейтс», но пока просто пытаюсь заставить их немного сбить цену».
Напомним, в ночь на 10 мая Дэниель победил Фабио техническим нокаутом в 11-м раунде, дважды побывав в нокдауне — в 1-м и 3-м раунде.