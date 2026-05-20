Фрэнк Уоррен, промоутер британских боксеров — чемпиона WBO в супертяжелом дивизионе Дэниеля Дюбуа (23-3, 22 КО) и экс-обладателя титула Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО), для talkSPORT поделился мыслями о их потенциальном реванше.

«Они имеют право на реванш и уже сообщили нам, что хотят его провести. Если реванш состоится, то это произойдет где-то осенью. Они хотят снова потанцевать, и мы это устроим.

Отзывы, которые мы получили от всех, просто невероятные, поэтому, думаю, в итоге все сводится к стадиону. Супертяжелый вес сейчас самый интересный за последние годы, это просто фантастика. Это большой бой, и мы верим, что он достаточно масштабный, чтобы проводить его на стадионе.

Мы устраивали шоу в Ипсвиче, Лидсе, Лондоне и по всей стране. Мы несем бои людям – в этом и заключается суть промоутерского бизнеса.

Вариантов много. Я хочу провести бой на «Эмирейтс», но пока просто пытаюсь заставить их немного сбить цену».