«За копейки боксировать не хочется»: Гвоздик оценил свои дальнейшие перспективы после выхода из Zuffa Boxing
Украинец признался, что после прекращения сотрудничества с организацией его приоритеты изменились
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-3, 17 KO) прокомментировал прекращение сотрудничества с промоутерской компанией Zuffa Boxing и поделился планами на будущее. Слова приводит Vringe.
Боксировать за деньги, за копейки уже не хочется. Да и возраст уже такой... Почти 40 лет... Поэтому сейчас буду концентрироваться на чем-то другом, кроме бокса. А если появятся какие-то предложения, то их рассмотрю. То есть, это не означает, что я объявляю, что завершил карьеру. Нет. Но пока мой фокус сместился в другом направлении.
Напомним, Zuffa Boxing разорвала контракт с боксером после его поражения от американца Радивое Калайджича (30-3, 22 KO).
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