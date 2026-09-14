Сотни тысяч долларов из Дубая. Глава IBA оплатил роскошную свадьбу младшего Трампа на Багамах
умар кремлёв оплатил аренду острова для празднования
Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв профинансировал свадьбу сына президента США Дональда Трампа-младшего на Багамах. Об этом сообщает ProPublica со ссылкой на документы и собственные источники.
Оплату провели через связанную с IBA компанию в Дубае. Оплаченные счета включали аренду частного острова стоимостью около 100 тысяч долларов за сутки, а также праздничное пиротехническое шоу ценой около 70 тысяч долларов.
По оценке Forbes, состояние Трампа-младшего составляет 300 миллионов долларов, что позволяло ему рассчитаться самостоятельно.
Какая неожиданность! Трамп публично заступился за Инфантино, который хотел продать права на ЧМ третьим лицам.
Поделиться