Денис Седашов

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв профинансировал свадьбу сына президента США Дональда Трампа-младшего на Багамах. Об этом сообщает ProPublica со ссылкой на документы и собственные источники.

Оплату провели через связанную с IBA компанию в Дубае. Оплаченные счета включали аренду частного острова стоимостью около 100 тысяч долларов за сутки, а также праздничное пиротехническое шоу ценой около 70 тысяч долларов.

По оценке Forbes, состояние Трампа-младшего составляет 300 миллионов долларов, что позволяло ему рассчитаться самостоятельно.

Какая неожиданность! Трамп публично заступился за Инфантино, который хотел продать права на ЧМ третьим лицам.