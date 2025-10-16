Спарринг-партнёр Усика назвал единственного боксёра, который может нивелировать сильные стороны Усика
Скотт считает, что только Итаума имеет шансы в ринге с украинцем
около 2 часов назад
Многократный спарринг партнер Александра Усика (24-0, 15 KO) и тренер по боксу Малик Скотт высказался о главном вызове для украинца. Американца цитирует vringe.com:
Люди хотят, чтобы все было по-честному относительно Джозефа Паркера. Ведь мы знаем, что он заслужил это. Но если говорить об интересе. Если говорить о технике. Если говорить о том, что показывает Мозес, то, как по мне, он единственный, кто способен тягаться с передней рукой Усика. Кто способен решать вопросы о том, как устранить все его сильные стороны. По поводу того, как справляться с левшой. Справляться с его взрывным характером. Только об Итауме можно сказать: «Да, он может».
Напомним, что Тайсон Фьюри хочет третий поединок с Усиком.