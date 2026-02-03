«Спасибо, брат, за приглашение». Усик обратился к самому влиятельному промоутеру мира
Лидер хевивейта оценил встречу с известным функционером
25 минут назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) обратился к главе Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейху.
«Спасибо, брат, за приглашение! Было здорово встретиться, пообщаться и поделиться эмоциями от боев. С нетерпением жду следующей встречи!».
Александр на прошлой неделе посетил два события, организованные Аль аш-Шейхом – церемонию The Ring Awards и вечер бокса The Ring 6, который возглавил бой Теофимо Лопеса против Шакура Стивенсона.
Напомним, Шакур уверенно выиграл бой и стал новым чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе.