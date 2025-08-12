Денис Седашов

Американский боксер Эррол Спенс (28-2, 22 КО), который имеет опыт боя против Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) и спаррингов с Флойдом Мейвезером, поделился своим мнением о двух чемпионах. В комментарии FightHype он заявил, что, по его мнению, Мейвезер превосходит Кроуфорда.

Это огромная разница. Флойд просто другой. Я считаю, что он — лучший боец… Возможно, не за всю историю, но точно близко к этому — где-то на втором или третьем месте. Эррол Спенс

Он добавил, что во время спаррингов Мейвезер, даже в старшем возрасте, демонстрировал сложные технические приемы и в психологическом плане имел большое преимущество над соперниками.

В клинче он мог так сжать мне нос, что я не мог дышать. Это был настоящий ветеран ринга. Еррол Спенс

