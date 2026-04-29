Владимир Кириченко

Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) в своих соцсетях обратился к бывшему чемпиону мира британцу Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

На своей странице в Х украинец опубликовал фото возле стены с рисунком украинского флага. Рядом с ним прикреплена вырезка с постера с изображением Джошуа и надписью: «AJ. You can. Undisputed. 2027 «G» («Эй Джей. Ты можешь. Абсолютный чемпион. 2027 – с английского).

«Просто работай, никаких оправданий».

Ранее стало известно, что Усик больше не претендует на бой с Тайсоном Фьюри.