Бывший обладатель титулов в трех весовых категориях Дюк Маккензи для Seconds Out поделился мыслями о будущем бывшего абсолютного чемпиона Александра Усика (25-0, 16 КО).

«Я хотел бы увидеть последний бой Александра против Верховена, с которым он только что боксировал и против которого выглядел ужасно. Однако, я думаю, что если они проведут реванш, и Александр Усик будет знать, что это будет его последний бой, то мы получим такого же Усика, который был раньше. Снова-таки, я не думаю, что он был мотивирован в первом бою. Он был как бы выключен. И именно поэтому Верховен дал ему сложный бой. Не хочу умалять заслуги Рико. Этот парень невероятно усердно работал и безумно стремился к победе. Но он не победил.

Он достойно проиграл. Достаточно ли этого для реванша против Усика? Он хорошо себя показал, но я уверен, что сейчас главное для Александра — заработать как можно больше. Если ты отказываешься от поясов, то ты будешь сражаться с кем-то за наибольшую сумму, которую сможешь получить. И если ему соберутся заплатить безумные деньги за реванш с Верховеном, то Александр Усик должен принять этот бой. И это будет последняя глава в его книге».