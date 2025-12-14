Владимир Кириченко

Владелец титула WBO в первом полусреднем дивизионе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) для Fight Hub TV ответил на вопросы о своем будущем поединке с чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО).

Расскажите о бое. Пришлось ли вам принимать какие-то условия, идти на уступки? Есть ли пункт о реванше?

«Нет, нет никакого пункта о реванше, мы всегда рискуем всем. Условия о реванше не нужны».

Насколько сложными были переговоры с Шакуром?

«Все требует времени. Думаю, было просто много „перекидываний“ туда-сюда. Некоторые люди с той стороны были очень упрямыми по поводу двух пунктов, но мы были готовы к бою. Готовы уже давно. Кроме этих двух пунктов, ничего слишком сложного не было».

Вы что-то поняли из дуэли взглядов?

«Да. Я его побью!».

Напомним, поединок между Теофимо и Шакуром состоится 31 января 2026 года и станет главным событием вечера бокса The Ring VI в Нью-Йорке. Событие будет транслировать DAZN.