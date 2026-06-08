Стало известно имя одного из кандидатов на разминочный бой с Фьюри перед Джошуа
Соперником британца может стать скандальный боксер из США
около 2 часов назадПодписаться в
Скандальный американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (26-1-2, 22 KO) для boxingnewsonline.net заявил, что бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) готов разделить с ним ринг.
«Я уже долгое время один из самых уникальных супертяжей. Сейчас мы это наблюдаем. Мы пытались вызвать Деонтея Уайлдера. У него нет запланированного боя. В настоящее время я топовый супертяжеловес в Америке, поэтому мы пытаемся сделать определенные вещи. Давайте посмотрим, хватит ли ему смелости принять бой.
Тайсон Фьюри тоже заинтересован в поединке. Я бы с удовольствием подрался с этими парнями. Деонтей или Тайсон – это был бы прекрасный бой для меня. Давайте посмотрим, сможем ли мы это организовать».
Отметим, что Фьюри сейчас ищет соперника для промежуточного боя перед мегабоем с Энтони Джошуа в конце года.
Ранее сообщалось, что Фьюри инвестирует 42 миллиона фунтов в строительство эксклюзивной суперяхты.