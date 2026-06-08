Скандальный американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (26-1-2, 22 KO) для boxingnewsonline.net заявил, что бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) готов разделить с ним ринг.

«Я уже долгое время один из самых уникальных супертяжей. Сейчас мы это наблюдаем. Мы пытались вызвать Деонтея Уайлдера. У него нет запланированного боя. В настоящее время я топовый супертяжеловес в Америке, поэтому мы пытаемся сделать определенные вещи. Давайте посмотрим, хватит ли ему смелости принять бой.

Тайсон Фьюри тоже заинтересован в поединке. Я бы с удовольствием подрался с этими парнями. Деонтей или Тайсон – это был бы прекрасный бой для меня. Давайте посмотрим, сможем ли мы это организовать».