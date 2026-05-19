Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) поделился планами о возвращении на ринг и заявил, что намерен провести свой следующий бой в конце лета.

Британский боксер планирует сохранить высокую активность и провести в течение года сразу три поединка. При этом имя будущего соперника для Фьюри пока не имеет ключевого значения.

Издание talkSPORT приводит слова британца:

В этом году у меня запланировано три боя. Итак, это апрель (победа над Махмудовым), август и либо октябрь, либо ноябрь, в зависимости от того, когда будут анонсированы большие поединки. У нас пока нет соперника. Но, опять же, дело не в сопернике. Вопрос всегда заключается в поединке с самим собой. Так что кто бы это ни был, Джо Блогс или Майк Тайсон, это будет важно для меня. Тайсон Фьюри

