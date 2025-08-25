Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера супертяжелого дивизиона Мозеса Итаума (13-0, 11 КО), рассказал о следующем поединке своего клиента.

«Как он сказал в субботу, если получит шанс на бой за чемпионский титул, он откроет эту дверь. И я не сомневаюсь, что он этого захочет. Возможно, не в следующем поединке, но точно в течение следующих 12 месяцев. Мне очень нравится бой с Хрговичем. Думаю, это хороший бой для Мозеса, чтобы сделать следующий шаг на мировом уровне. Но есть и другие имена.

Кабайел упоминался несколько раз. Майкл Хантер, Джаред Андерсон, а также есть Пулев в рамках WBA, который владеет одной из версий чемпионского титула.

Он снова выйдет на ринг в декабре этого года».