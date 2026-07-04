Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли для Boxing News объяснил, почему экс-обладатель титула в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО) имеет право на бой против бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика (25-0, 16 КО).

«Любой, кто способен справиться с Чисорой, который является настоящим монстром и локомотивом, заслуживает боя с Усиком. Он точно заслужил этот шанс».

26 июня Усик сделал чемпионские пояса WBC, WBA и IBF вакантными.

Также стало известно, что Александр ведет переговоры с Zuffa Boxing.

В апреле Уайлдер победил Дерека Чисору (36-14, 23 КО) раздельным решением судей.

Ранее в Великобритании заявили, что Усик может провести бой с Кличко.