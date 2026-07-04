В США объяснили, почему Уайлдер имеет право на бой с Усиком
Все из-за британского ветерана хевивейта
около 3 часов назадПодписаться в
Александр Усик / Фото - ВВС
Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли для Boxing News объяснил, почему экс-обладатель титула в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО) имеет право на бой против бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика (25-0, 16 КО).
«Любой, кто способен справиться с Чисорой, который является настоящим монстром и локомотивом, заслуживает боя с Усиком. Он точно заслужил этот шанс».
26 июня Усик сделал чемпионские пояса WBC, WBA и IBF вакантными.
Также стало известно, что Александр ведет переговоры с Zuffa Boxing.
В апреле Уайлдер победил Дерека Чисору (36-14, 23 КО) раздельным решением судей.
Ранее в Великобритании заявили, что Усик может провести бой с Кличко.