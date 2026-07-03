Менеджер Уайлдера: «Деонтей согласится на бой против Усика»
Шеллі Финкель отреагировал на возможный поединок
около 2 часов назадПодписаться в
Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО), отреагировал на заявление бывшего абсолютного чемпиона Александра Усика (25-0, 16 КО) о возможном бою между бойцами. Слова приводит BBC Sport.
По словам функционера, американский боксер готов принять такой вызов в случае официального предложения.
Если Деонтею предложат бой с Усиком, он согласится.
Напомним, 26 июня Александр Усик оставил чемпионские пояса по версиям WBC, WBA и IBF вакантными.
Эдди Хирн заявил об организации боя Усик — Уайлдер.