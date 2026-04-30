World Boxing (Мировой бокс) на своём официальном сайте опубликовал правила участия россиян и белорусов в турнирах организации.

Они будут участвовать в соревнованиях как нейтральные атлеты (AIN).

«Делегации из России и Беларуси не смогут выступать под национальными флагами, в форме со своей символикой или под своим гимном и должны будут пройти детальную проверку для допуска к соревнованиям.

Процедура AIN была утверждена Исполнительным комитетом World Boxing на последнем заседании в апреле 2026 года. Она соответствует подходу Международного олимпийского комитета (МОК).

Запрещено использование государственных флагов РФ и Беларуси или флагов национальных федераций во время соревнований. В случае победы боксера из стран AIN государственный гимн не будет исполняться. Во время церемонии награждения вместо флага будет использоваться логотип AIN. В телевизионной графике и всей информации о соревнованиях спортсмены будут обозначаться как AIN.

Боксеры будут выступать с пометкой AIN на форме вместо RUS или BLR, запрещена любая символика страны или национальной федерации на экипировке.

Тренеры, персонал и официальные лица должны носить нейтральную форму, которую нужно предварительно согласовать с World Boxing. С момента прибытия и до отъезда ни один член делегации не имеет права носить одежду с национальной символикой (включая жеребьевку, взвешивание, технические совещания и т.д.).

World Boxing будет сотрудничать с независимой третьей стороной для проверки спортсменов, чтобы подтвердить, что они: не поддерживали войну против Украины, не получают финансирование от военных или силовых структур, не являются членами клубов, связанных с армией или полицией, не участвовали в соревнованиях под эгидой Международного совета военного спорта после начала войны».