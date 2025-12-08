Денис Седашев

Организация World Boxing, созданная в 2023 году как альтернативный руководящий орган бокса после отстранения IBA, переживает серьезный финансовый кризис. Сообщает Inside The Games.

Согласно заключениям независимого аудита Fidurev SA, федерация завершила 2024 год с убытками в 140 тысяч евро и имеет негативный капитал в 212 тысяч евро, что по швейцарскому законодательству фактически означает техническую неплатежеспособность. Аудиторы подчеркивают: руководство должно срочно принять меры, чтобы избежать банкротства.

Пока World Boxing удерживается «на плаву» только благодаря кредиту от USA Boxing на сумму 226,6 тысячи евро, погашение которого рассчитано до 2029 года.

Накануне 2026 года судьба организации зависит исключительно от решения МОК.

