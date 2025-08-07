Британский супертяжеловес Джонни Фишер (13-1, 11 КО) поделился мыслями о втором поединке Александра Усика (24-0, 15 КО) и Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО). Слова нокаутера приводит vringe.com:

Я не видел видео вечеринки, я видел видео, как Даниэль заходил в комнату, и там было много людей, которые были в ожидании. Но я не видел вечеринки с дискошаром, коктейлями и сосисками. Я видел людей, которые были немного чрезмерно триумфальными. Я слышал истории о людях, которые были за кулисами перед боем и которые, возможно, не должны были там быть. Но я не посвящен в то, что там происходило. Очевидно, что это плохо, если все слухи правдивы. Но, как по мне, это все просто слухи. Честно говоря, драться с таким бойцом, как Усик... Дюбуа мог идти спать и в 4 утра – и это могло быть так же сложно. Не было бы разницы, если бы он пошел спать в 7 вечера или в 4 утра – это была бы тяжелая ночь в любом случае. Дюбуа, как и многим британцам, не хватило до победы, и в этом нет позора, потому что Усик – это очень особый талант, который действительно смог подняться до величия. Похоже, что он становится лучше, не замедляя. Ему 38, но он выглядел впечатляюще. Дюбуа – грозный панчер, а Усик дрался с Дюбуа по его правилам и ответил ему огнем. Уважение к Усику. Нам нужен кто-то из Британии, кто поднимется до его уровня и даст ему хороший тест.