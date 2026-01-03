«Ставил на его победу в бою с Ломаченко». В США – о мегафайте между Теофимо и Шакуром
Интересный анализ от известного специалиста
Известный американский наставник Бадди Макгирт для YouTube-канала Шона Зиттеля поделился мыслями о поединке чемпиона мира WBC в легком дивизионе Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО) против обладателя титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО).
«Безусловно, Шакур победит. Потому что он лучший в этой весовой категории. Никто не сможет победить его в этой весовой категории. Он может подняться до полусреднего веса и выиграть титул – вот насколько он хороший боксер.
Я люблю Теофимо. Я ставил на его победу в бою с Ломаченко. Но Шакур просто на другом уровне. У него стиль, который, чтобы оценить, нужно действительно понимать бокс. Он спокоен. Он расслаблен. Он может взять контроль, когда захочет».
Напомним, поединок между Теофимо и Шакуром состоится 31 января 2026 года и станет главным событием вечера бокса The Ring VI в Нью-Йорке. Событие будет транслировать DAZN.