Известный американский наставник Бадди Макгирт для YouTube-канала Шона Зиттеля поделился мыслями о поединке чемпиона мира WBC в легком дивизионе Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО) против обладателя титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО).

«Безусловно, Шакур победит. Потому что он лучший в этой весовой категории. Никто не сможет победить его в этой весовой категории. Он может подняться до полусреднего веса и выиграть титул – вот насколько он хороший боксер.

Я люблю Теофимо. Я ставил на его победу в бою с Ломаченко. Но Шакур просто на другом уровне. У него стиль, который, чтобы оценить, нужно действительно понимать бокс. Он спокоен. Он расслаблен. Он может взять контроль, когда захочет».