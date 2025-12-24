Денис Седашов

Американский боксер Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) поделился мыслями о своем будущем титульном поединке в полусреднем весе против Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО), подчеркнув, что сознательно выбрал именно этого соперника, чтобы проверить себя на высшем уровне. Слова приводит Bad left hook.

Я сам организовал этот бой, потому что хотел проверить себя. Я знаю, насколько силен Теофимо и на каком высоком уровне он находится. Понимаю, что это будет сложный поединок, но именно к такому вызову я готов. Шакур Стивенсон

Стивенсон также объяснил, почему выбрал Лопеса, а не других возможных соперников.

У меня были и другие варианты, но Теофимо — более известное имя и имеет серьезные достижения. Он был абсолютным чемпионом и выигрывал пояса в разных весовых категориях. Для меня это значительно более важный пункт в резюме. Шакур Стивенсон

Напомним, поединок между Теофимо и Шакуром состоится 31 января 2026 года и станет главным событием вечера бокса The Ring VI в Нью-Йорке. Событие будет транслироваться на DAZN.

