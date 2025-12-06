Владимир Кириченко

Президент WBC Маурисио Сулейман для Fight Hub TV прокомментировал заявление обладателя титулов WBA, WBO и IBF во втором среднем дивизионе американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), который отреагировал на решение организации лишить его чемпионского пояса.

Как только было объявлено решение по Теренсу Кроуфорду, было очевидно, что бывший чемпион заговорит.

«Я его, честно говоря, даже не слушал – не собираюсь опускаться до этого уровня. Ну, мне уже рассказали, что он сказал ужасные вещи. Я не собираюсь опускаться до этого.

Теренс Кроуфорд – боксер. Цель существования нашей организации – это боксер. И пусть Бог его благословит, желаю ему большого успеха. Он замечательный боец, который владел чемпионскими титулами всех четырех организаций. Он уже 12 лет чемпион.

Но есть структура, и если он принял свои решения – это его право. Что он там говорит – это уже его дело. Но в WBC он точно не найдет соперника для поединка».

Ранее не раз случалось, что боксеры внезапно эмоционально вспыхивали и делали громкие заявления.

«Это естественно. Риддик Боу, например, когда-то выбросил пояс в мусор – его подбили на этот ужасный поступок. А сегодня Риддик Боу – наш друг, и мы оказываем ему финансовую помощь, когда это необходимо.

Мы – организация, представляющая весь мир. WBC – это мир, это голос мирового бокса. Есть правила, есть процедуры, есть структура. И порой случается, что боксеры хотят выйти за пределы той системы, которая и сделала их теми, кем они являются. Но это меня не беспокоит.

Посмотрите, какой была наша конвенция: была и всегда будет – WBC остается организацией для бойцов».

Напомним, что в сентябре 2025 года Кроуфорд победил Саула Альвареса единогласным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона.

В начале декабря американца лишили титула WBC во втором среднем весе. Причиной этого решения стали неуплаченные комиссионные боксером.