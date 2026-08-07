Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) в интервью изданию The Athletic поделился мыслями о составляющих достижения топ-результатов в спорте и жизни.

Украинский боксёр привёл в пример португальскую звезду футбола Криштиану Роналду и подчеркнул, что ключевую роль всегда играют дисциплина и ежедневная работа над собой:

Посмотрите на Криштиану Роналду в его 41 год или на других ребят, которые играют в таком возрасте. Если у нас есть четыре человека, скажем, Криштиану и трое талантливых парней, кто работает каждый день и имеет дисциплину побеждать? А кто говорит: «Хм, я талантливый. Я поиграю, пойду отдохну»? Я верю, что талант – это лишь один процент. Девяносто девять процентов – это труд. Мне повезло, потому что я люблю свою работу, свой бизнес, свою жизнь. Это тяжело, но мне это нравится. Многие люди не любят то, чем занимаются. Они думают, что сегодня плохой день, потому что им придется идти на работу. Александр Усик

Жертва Усика проведёт защиту титула в хэвивейте против скандального американца.