Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин возглавил рейтинг вратарей топ-15 европейских лиг по количеству матчей без пропущенных мячей в 2025 году с учетом всех соревнований на клубном и международном уровнях.

В активе Трубина 26 поединков на ноль: в составе Бенфики он сохранил ворота сухими в 25 встречах, еще один матч без пропущенных голов провел, защищая цвета сборной Украины.

По этому показателю украинский вратарь опередил целый ряд именитых коллег, включая Джанлуиджи Доннарумму, Грегора Кобеля, Диогу Кошту, Унаи Симона, Давида Раю и Тибо Куртуа.

Голкиперы топ-15 лиг с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная)

26 – Анатолий Трубин (Бенфика, сборная Украины)

24 – Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Манчестер Сити, сборная Италии)

23 – Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд, сборная Швейцарии)

22 – Томас Стракоша (АЕК, сборная Албании)

22 – Константинос Цолакис (Олимпиакос, сборная Греции)

22 – Лукаш Горничек (Брага, сборная Чехии)

22 – Диогу Кошта (Порту, сборная Португалии)

22 – Унаи Симон (Атлетик, сборная Испании)

22 – Давид Рая (Арсенал, сборная Испании)

22 – Тибо Куртуа (Реал, сборная Бельгии)

