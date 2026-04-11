Эксчемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) сделал дерзкое заявление накануне поединка против арсланбека махмудова (21-2, 19 KO). Британец уверен, что этот бой станет примером для всего дивизиона. Слова приводит ESPN.

Честно говоря, мне даже жаль Арслана Махмудова… Я сделаю из него показательный пример. Он большой, двухметровый громила, который не сможет уклониться от меня. Я собью ему голову с плеч. В этом нет ничего постыдного, потому что, как он сам сказал – он будет драться с великим Тайсоном Фьюри. И я сделаю это не только с ним – я сделаю это со всеми.

Рано или поздно все эти так называемые чемпионы с буквами все равно выйдут против меня. Кто бы это ни был, у кого бы ни был пояс в тот момент – его выследят и уничтожат. С кем они вообще могут драться, чтобы заработать деньги? Я – тот, кто приносит деньги. Когда ты слышишь имя Тайсона Фьюри – ты знаешь, что будут деньги. Так что ставьте их в очередь… всех.

К концу года они будут умолять меня о бое… будут стоять на коленях и просить Цыганского короля выйти на ринг.