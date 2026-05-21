Владелец титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) на пресс-конференции рассказал, чего ожидает от своего будущего соперника — легендарного нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

Украинский чемпион подчеркнул, что относится с огромным уважением к каждому, кто посвящает свою жизнь боевым искусствам, ведь этот путь требует колоссальных усилий и особого менталитета.

Чего я ожидаю от конкурента? Я уважаю всех своих соперников, ведь я знаю, каково это. Тот, кто занимается боксом, кикбоксингом, борьбой — это невероятные, хоть и сумасшедшие люди. Уважаю всех своих соперников, но это тяжелый вид спорта. Александр Усик

Противостояние состоится уже в эту субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Киевстар ТВ».