Владимир Кириченко

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (30-0, 24 КО) в интервью ESNEWS рассказал, кто, по его мнению, победит в поединке между обладателем WBA в первом среднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

Дэвид, скажите коротко, вы будете на арене 13 сентября, когда Кроуфорд и Канело будут драться?

«Нет, меня не будет».

Как ты думаешь, кто выиграет в этом поединке?

«Честно говоря, я думаю, что Канело победит просто из-за веса. Знаете, он природный боец второго среднего веса.

Мне не нравится, что Кроуфорд поднимается сразу на три весовые категории. Так что я считаю, что Канело выиграет в этом поединке».

Напомним, что бой состоится 13 сентября на Элледжент Стэдиум в Лас-Вегасе. На кону мегабоя Канело – Кроуфорда будет стоять пояс The Ring стоимостью 188 тысяч долларов.