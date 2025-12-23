Промоутер Джейка Пола (12-2, 7 KO) Накіса Бидариан рассказал о состоянии здоровья своего клиента после поражения от Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

Бидариан отметил, что процесс реабилитации продлится около пяти-шести недель, а состояние Пола постепенно стабилизируется, несмотря на периодическую боль. Слова приводит The Ariel Helwani Show.

Он чувствует себя хорошо. В течение дня бывают периоды сильной боли и моменты, когда боли нет. Восстановление займет пять-шесть недель.

Он настроен вернуться в бокс в 2026 году. Это спорт, который он любит, и именно он в свое время спас его от пути, которым он шел.