Владимир Кириченко

Известный американский специалист Роберт Гарсия считает, что чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) способен победить обладателя титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (24-0, 15 KO).

Несмотря на то, что в своем последнем бою Бенавидес только дебютировал в первой тяжелой весовой категории, досрочно победив Гильберто Рамиреса и отобрав у него пояса WBA и WBO, Гарсия верит, что Дэвид может подняться еще выше и нанести Усику первое поражение в карьере. Цитирует Дэвида boxingnewsonline.net.

«Я думаю, что Бенавидесу следует сейчас сразу же сразиться с Усиком. Я считаю, что Бенавидес действительно победит Усика. Думаю, что после последнего выступления Усика так думаю не только я. Мне кажется, что люди могут согласиться со мной. Я знаю, что это большой риск, это будет нелегко, но верю, что Бенавидес победит его».

Ранее сообщалось, что в команде чемпиона мира из США настроены побиться с Усиком.