Украинец Довбищенко проведет бой против непобежденного немца
Поединок запланирован на 20 марта
Украинский боксер супертяжелого веса Константин Довбищенко (10-19-1, 7 КО) узнал дату своего следующего боя и имя соперника. 34-летний украинец выступит на большом вечере бокса в Германии.
Соперником Довбищенко станет 27-летний немецкий проспект Эмануэль Одиасе (9-0, 8 КО). Поединок запланирован на 20 марта. Бой продлится 8 раундов.
Напомним, в своем предыдущем выступлении Константин Довбищенко уступил Карлосу Родригесу по очкам.
