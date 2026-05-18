Обладатель титула WBC Francophone в первом среднем дивизионе Максим Молодан (12-1, 7 KO) поделился прогнозом на поединок между чемпионом мира WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездным нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

«Сначала, когда услышал об этом бое, вообще не было интересно, они просто на разных уровнях. Но после заявлений Верхувена хочется посмотреть, что он может предложить Усику.

Интриги относительно результата нет, но интересно, на что способен Рико. Не думаю, что Верхувен может создать проблемы Александру, Усик превосходит Рико во всем».