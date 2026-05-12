Владимир Кириченко

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (22-1, 19 KO) в интервью Sport.ua обсудил возможный поединок объединённого чемпиона мира в его дивизионе Александра Усика (24-0, 15 КО) против обладателя титулов в полутяжелой и первой тяжелой весовой категории Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 КО).

Сиренко считает, что этот поединок вряд ли состоится, тем более в супертяжелом весе.

«Сложно сказать. Всё может быть. Но не думаю, что такой бой состоится. У Бенавидеса есть с кем боксировать. Я не высоко оцениваю Рамиреса, как топа, поэтому не считаю, что Бенавидес сделал что-то такое. Если бы Бенавидес выиграл у Бивола или Бетербиева, то да. Но победить Рамиреса – не такое большое достижение, чтобы сразу говорить о бое с Усиком. Если говорить об их поединке в супертяжелом весе, то это вообще смешно, это ни о чем».

Ранее сообщалось, что глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх хочет организовать бой между боксерами в 2027 году.