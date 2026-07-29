Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) для All Out Fighting рассказал, что не будет драться против бывшего обладателя титулов UFC в двух весовых категориях американца Джона Джонса.

Джон Джонс сказал, что не хочет боксировать с тобой.

«Я думаю, что это невозможно. Я не буду говорить об этом. Это другой вид спорта, это другая ситуация».

Ранее директор команды Усика Сергей Лапин рассказал инсайдеру The Ring Майку Коппинджеру, что Александр рассматривает бои против Деонтея Уайлдера и Джонса.

Напомним, Джонс ответил, готов ли он к бою с Усиком по правилам бокса.