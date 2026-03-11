Владимир Кириченко

Временный чемпион WBC в тяжёлом весе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) отреагировал на непопадание в список боёв, которые обладатель титулов WBC, WBA и IBF в тяжёлом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) планирует провести до завершения карьеры.

Усик назвал много имён, но не твоё, злишься ли ты по этому поводу?

«Хотел бы я принять этот вызов? Конечно. Но самое важное для меня – это драться за пояс.

Он явно не хочет драться со мной, поэтому я просто буду боксировать с тем, кто будет следующим в очереди за поясом WBC в сентябре на большом стадионе в Германии».

Усик тебя боится.

«Не сказал бы, что такая легенда, как он, боится. Но почему-то он всегда избегает упоминать моё имя, когда говорит о соперниках.

Возможно, он просто не хочет, чтобы я своими ударами в корпус проверил его печень…».

23 мая Усик проведёт бой против нидерландского кикбоксёра Рико Верховена.

WBC обязала Усика провести защиту титула против Кабайела сразу после добровольной защиты.

Напомним, Усик назвал три боя, которые проведёт до завершения карьеры: один из них – против Фьюри.