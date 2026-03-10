Усик начал тренировочный лагерь перед боем с Верховеном
Александр заехал в Гандии
около 3 часов назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) начал подготовку к поединку против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.
Об этом сообщает автор YouTube-канала «ТАЙК МАЙСОН» Максим Диденко.
«По моим источникам могу подтвердить информацию, которая появилась в медиа: Александр Усик заехал в Гандию (муниципалитет в Испании – прим.) и начал лагерь перед Верговеном».
Бой между Усиком и Верхувеном состоится 23 мая в Гизе, Египет.
Напомним, Усик стал лучшим иностранным боксером года по версии Британского совета по контролю бокса.