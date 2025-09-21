Абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) для Exceed Boxing поделился мыслями о своем соотечественнике бронзовом призере чемпионата мира-2025 Даниле Жасане.

«Данило отбоксировал. Немного рано... поздно начал. Мне кажется, всё ему было под силу. Но, опять же, Господь так всё премудро устраивает.

Знаете, я помню, в 2009 году я стал там третьим на чемпионате мира, а потом на следующем ЧМ полностью изменил себе в голове, там тренировки, всё – и на следующем чемпионате мира стал первым.

Так что у него, мне кажется, большое будущее, если он будет хорошо работать».