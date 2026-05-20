Президент Ассоциации бокса Украины Андрей Котельник поделился мыслями о поединке обладателя титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

«Для меня понятно, что для Усика это можно сказать проходной бой. В принципе шансы всегда у всех есть, но здесь минимальные шансы его противника.

Я думаю, во второй половине поединка Усик досрочно выиграет этот бой, человек вообще из другого вида спорта — кикбоксинга, провёл один профессиональный бой, это моя субъективная точка зрения.

Сам бой для меня неинтересен, учитывая эти факторы, но я думаю, что там будет шоу, поэтому, скорее всего, шоу будет интереснее, чем сам поединок».