Усик — о матче со Швецией: «Такие поражения делают команду сильнее»
Сине-желтые проиграли со счетом 1:3
43 минуты назад
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поддержал национальную сборную Украины после вылета из плей-офф квалификации ЧМ-2026.
Боксер наблюдал за матчем против Швеции на трибунах стадиона Сютат де Валенсия.
Вчера я посетил футбольный матч Украина — Швеция в плей-офф отбора чемпионата мира 2026 года. Горжусь тем, что был там и поддерживал нашу команду! Результат не оправдал наших ожиданий, но такие игры закаляют характер и делают команду сильнее. Впереди ещё долгий путь. Главное — продолжать работать и двигаться вперёд.
