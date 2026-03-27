Маревич призвал поднимать уровень украинского футбола после вылета из отбора на ЧМ-2026
Сине-желтые проиграли со счетом 1:3
около 3 часов назад
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился впечатлениями от выступления национальной команды в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026. Слова приводит Sport.ua.
Главной причиной неудачи сборной Украины Маркевич назвал провальную игру в защитной линии.
Не хочется углубляться во все проблемы, но такой итог игры со Швецией обусловлен крайне плохой игрой в обороне. С такой защитой нечего делать на чемпионате мира. Конечно, сейчас на эмоциях можно навесить всех собак на одного. Но я считаю, что наша оборона в комплексе не справилась со своими обязанностями. Таков ныне уровень нашего футбола. Как-то надо его поднимать, думать над этим вопросом.
Следующий матч для сине-жёлтых будет товарищеским — Украина встретится с Албанией. Он состоится 31 марта в Валенсии на стадионе Сьютат-де-Валенсия.
