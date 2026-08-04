Владимир Кириченко

Всемирная боксерская организация (WBO) на своем официальном сайте обновила рейтинг лучших боксеров в супертяжелом дивизионе.

В рейтинг вошел бывший абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик (25-0, 16 KO) – сразу на второй позиции.

Напомним, украинец отказался от титула WBO еще в прошлом году, но в рейтинг не мог войти, так как владел поясами других авторитетных организаций.

Еще один украинец, чемпион WBO Europe Виктор Выхрист (18-1, 11 KO) остался на 10-й позиции рейтинга.

Рейтинг WBO в супертяжелом весе:

Чемпион – Дэниель Дюбуа (Великобритания)

1. Мозес Итаума (Великобритания)

2. Александр Усик (Украина)

3. Филип Хргович (Хорватия)

4. Энтони Джошуа (Великобритания)

5. Фабио Уордли (Великобритания)

6. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

7. Бахадир Жалолов (Узбекистан)

8. Деонтей Уайлдер (США)

9. Фрэнк Санчес (Куба)

10. Виктор Выхрист (Украина)

Ранее Усик рассказал, считает ли он себя лучшим боксером хэвивейта.