Верхувен о бое с Усиком: «Хочу стать чемпионом мира»
Бой кикбоксера и боксера состоится 23 мая
около 2 часов назад
Нидерландский боец Рико Верхувен поделился деталями подготовки к бою против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика (24-0, 15 КО). Претендент подчеркнул, что его тренировочный лагерь проходит под руководством опытного специалиста Питера Фьюри. Слова приводит Pro Boxing Fans.
Питер Фьюри — один из лучших тренеров. У него огромный багаж знаний в боксе, и он буквально передает мне все, что знает. Я очень благодарен за это и учусь каждый день. Но сейчас я не думаю о том, что будет потом. Для меня важно не то, что будет дальше — важно то, что сейчас. А сейчас я хочу стать чемпионом мира.
Напомним, свой следующий бой Александр Усик проведет 23 мая в Египте. Соперником украинца станет звезда кикбоксинга Рико Верхувен.
