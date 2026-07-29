Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) для All Out Fighting рассказал, почему хочет провести бой против американского ветерана Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО).

Сейчас все говорят о Деонтее Уайлдере. Что вас так привлекает в бою с ним? Он давно не на вершине.

«Послушайте, это человек, который последние 10 лет был топовым бойцом, чемпионом мира. Это опасный парень».

Но вы думаете, что вам отдадут должное за победу над ним?

«Я боксирую не ради славы. Это просто моя жизнь».

Возможно, через год вы завершите карьеру. Вас это пугает?

«Нет, не пугает, но думаю, что буду скучать по боям».

Ранее Джон Джонс ответил, готов ли он к бою с Усиком по правилам бокса.